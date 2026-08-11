Distinguen a Wilyer Abreu como el Jugador de la Semana por segunda vez en la temporada El zuliano se convirtió este lunes en el cuarto pelotero en ganar en dos oportunidades el premio en la Liga Americana

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solidraridad Shakira a sus paisanos tras el terremoto: “Abracémonos fuerte” “Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, manifestó este lunes la cantante colombiana

aporte Cardenales y monseñor Pérez Morales piden más inclusión y ofrecen hacer seguimiento al diálogo Los cardenales Porras y Padrón y monseñor Pérez Morales manifiestan su disposición a colaborar y hacer seguimiento al trabajo de la mesa de diálogo «como un servicio cívico y espiritual, leal e imparcial» a los venezolanos

organización De la Espriella convoca a comité de emergencia para atender daños del terremoto El presidente de Colombia ordenó ese lunes la instalación de un Puesto de Mando Unificado y anunció que viajará a Pereira, una de las ciudades más afectadas, para acompañar a los afectados

enlace Aeropuerto de Maiquetía prevé reabrir en las próximas semanas al 30 % de su capacidad La institución informó que los trabajos de restauración y adecuación de las áreas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio se ejecutan de manera ininterrumpida