Desde hace más de dos semanas, la alcaldía de Maneiro intensificó las acciones del plan de contingencia, para atender a los vecinos de esa jurisdicción.
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OPINIÓN
“Una Casita para El Pulpo”
Jemimah Rivera
transeúnte
Ranky Zabala: un referente de la plástica, la música y la gestión cultural en la Isla de Margarita
Juan Ortiz
El acidito
TSJ: ¿Es válida la convocatoria de asamblea de accionistas vía internet?
Reinaldo Silva
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Desde hace más de dos semanas, la alcaldía de Maneiro intensificó las acciones del plan de contingencia, para atender a los vecinos de esa jurisdicción.
La agenda de trabajo se extenderá hasta el 16 de agosto, fecha en la que culminará esta edición dedicada como homenaje al maestro Lalo Acosta.
Gestión municipal avanza con obras de asfaltado, alumbrado y mejoras en salud, deporte y cultura en el municipio Mariño
Plan Quirúrgico "Venezuela Renace" devuelve la salud y alegría a más de 70 niños y adolescentes insulares
El operativo se desarrolló simultáneamente en los Hospitales Tipo I "Virgen del Valle" (municipio Díaz) y "Dr. Agustín Rafael Hernández" (municipio Marcano), donde se garantizó respuesta médica oportuna, insumos de alta calidad y un trato humanizado para la infancia insular.
Gobernación de Nueva Esparta ajusta horario laboral de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. ante contingencia del "Súper Niño"
El Ejecutivo regional mantendrá las jornadas de concienciación en las distintas comunas de la entidad insular para promover patrones de uso eficiente del agua y la electricidad durante la contingencia climática.
El sujeto intentó huir en una motocicleta tras atacar a la víctima en su vivienda, pero fue interceptado en la calle Las Palmas.
Asomayor se afilia a la Cámara de Comercio de Nueva Esparta para impulsar la economía plateada y la responsabilidad social empresarial
La Asociación Civil Asomayor se incorporó a la Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción del estado Nueva Esparta como Organización Proveedora de Servicios Especializados, en un acto donde su presidente, Absalón Davis, entregó los recaudos a Raquel Uribe, presidenta del gremio. Esta alianza, que homenajea al fundador José Luis Bruzual, busca articular el desarrollo humano con el progreso económico insular.
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El zuliano se convirtió este lunes en el cuarto pelotero en ganar en dos oportunidades el premio en la Liga Americana
El propósito de esta decisión es “fortalecer las capacidades científicas y técnicas de nuestro país para la prevención, monitoreo y atención de los fenómenos sísmicos”, señaló este martes Delcy Rodríguez
El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) señaló que en el centro del país se dañaron varias infraestructuras, lo cual provocó que se perdieran "600 megavatios"
“Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, manifestó este lunes la cantante colombiana
Los cardenales Porras y Padrón y monseñor Pérez Morales manifiestan su disposición a colaborar y hacer seguimiento al trabajo de la mesa de diálogo «como un servicio cívico y espiritual, leal e imparcial» a los venezolanos
El presidente de Colombia ordenó ese lunes la instalación de un Puesto de Mando Unificado y anunció que viajará a Pereira, una de las ciudades más afectadas, para acompañar a los afectados
La institución informó que los trabajos de restauración y adecuación de las áreas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio se ejecutan de manera ininterrumpida
La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 fallecidos en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto
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